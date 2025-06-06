YouTube заблокував в Україні канали екснардепа Мосійчука і блогера Шапошнікова
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Відеохостинг YouTube заблокував на території України ще чотири канали. Вони були повʼязані з підсанкційними особами, а також через них поширювали інформацію, співзвучну пропаганді РФ.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Зокрема, заблокували канал «Ігор Мосійчук». Він належав колишньому народному депутату України — його контент транслював меседжі, співзвучні з російською пропагандою, пише ЦПД. «Бабель» писав, що Мосійчук звинувачував у вторгненні РФ українську владу, розповідав, що уряд нібито «наживається» на війні, а Володимир Зеленський — нелегітимний президент. Повний розбір можна прочитати тут.
Також заблоковані канали Shaposhnikov UA, shaposhnikov news і «Ростислав Шапошніков», пов’язані з однойменним блогером. Він поширював фейки, вигідні росіянам, зазначили в організації. Відомо, що з 2015 року Шапошніков живе у США, активно критикує Зеленського та голову Офісу президента Андрія Єрмака.
- Проти обох осіб запровадили санкції РНБО — їх ввели в дію указом президента від 25 травня. Тоді ж під обмеження потрапили Олександр Богуслаєв, син колишнього президента компанії «Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва, Ахмед Дудаєв, міністр з нацполітики, зовнішніх звʼязків, друку та інформації Чечні та Сергій Лалакін, член наглядової ради Спілки десантників Росії.