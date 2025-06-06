Reuters: У НАТО вирішують, як не спровокувати Трампа присутністю Зеленського на саміті в Гаазі

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Reuters

Організатори саміту НАТО в Гаазі, запланованого на 24—25 червня, постали перед дилемою: як спланувати зустрічі так, щоб присутність Володимира Зеленського не спровокувала Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Альянс планує зробити найближчий саміт коротким і обмежити обговорення України. Поки незрозуміло, чи назвуть Росію загрозою або висловлять підтримку Києву принаймні в короткій підсумковій заяві. А обіцянку розробити нову стратегію щодо Москви відклали в довгу шухляду, зазначає агентство.

НАТО досі не підтвердило, чи Зеленського взагалі запросили. За словами дипломатів, президенту України, можливо, доведеться задовольнитися запрошенням на вечерю перед самітом, яку влаштує король Нідерландів Віллем-Олександр.

Обережні кроки здійснюють з метою не розлютити Вашингтон, а тим паче — уникнути повторення лютневого конфлікту в Білому домі між Трампом і Зеленським, що мало не зруйнував міжнародну коаліцію на підтримку Києва.

Європейські члени НАТО прагнуть продемонструвати свою стійку підтримку України. Водночас вони не хочуть розгнівати непередбачуваного американського президента, який приголомшив їх погрозами вийти з Альянсу сім років тому, пише Reuters.

Якщо Зеленський не буде присутній на саміті у якійсь формі, це стане «принаймні PR-катастрофою», визнав анонімний високопоставлений дипломат НАТО.

Очікується, що Дональд Трамп отримає велику дипломатичну перемогу в Гаазі. Імовірно, союзники дослухаються до його давніх дорікань на недостатні витрати на оборону й погодяться збільшити витрати.

На відміну від двох попередніх щорічних самітів Альянсу, цього разу лідери не планують проводити офіційне засідання Ради НАТО — Україна (NUC). Джерело Reuters каже, що альтернативою NUC може стати робоча вечеря з міністрами закордонних справ або оборони.

Генсек Альянсу Марк Рютте підтвердив, що запросив Україну на саміт. Однак він ухилився від відповіді, чи стосується це запрошення самого Зеленського.

«Важливо, щоб Україна була гідно представлена на наступному саміті НАТО в Гаазі. Це буде правильний сигнал Росії», — написав Володимир Зеленський після зустрічі з Рютте 2 червня.