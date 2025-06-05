Трамп каже, що закликав Путіна не відповідати на українську спецоперацію «Павутина»

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Президент США Дональд Трамп порівняв повномасштабну війну між Росією та Україною з «двома маленькими дітьми, які бʼються як божевільні» і припустив, що, можливо, їм варто це дозволити. Однак за кілька хвилин наголосив: «Я виступаю, за припинення вбивств, справді».

Про це він сказав на пресконференції з нагоди візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Білого дому США.

У Дональда Трампа запитали, чи введе він нові санкції проти Росії, і той відповів, що буде «дуже, дуже жорстким», якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться скоро.

«Ми будемо дуже жорсткими, чи то Росія, чи хтось інший, ми будемо дуже жорсткими, там відбувається кровопролиття», — заявив він.

І додав, що просив Путіна не завдавати удару у відповідь на українську спецоперацію «Павутина».

«Я сказав: «Не роби цього. Тобі не слід цього робити. Тобі слід це припинити». Але знову ж таки, тут багато ненависті», — переказав Трамп.

На запитання, чи продовжить він підтримувати Україну, Трамп відповів: «Так, я з Україною. Ми щойно підписали велику угоду з Україною про корисні копалини... Я виступаю, за припинення вбивств, справді».

Також на пресконференції Трамп повторював, що незадоволений відносинами України й Росії — «між ними велика ненависть».

Що передувало

19 травня Трамп провів низку розмов з лідерами України, ЄС та Росії. Перед розмовою з Путіним він телефонував Зеленському, щоб запитати, які теми варто порушити. За даними медіа, український президент просив обговорити 30-денне припинення вогню та майбутню зустріч Зеленського з Путіним, до якої Трамп міг би приєднатися.

Розмова Трампа з Путіним тривала понад 2 години. Путін за її результатами заявив, що готовий працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню, а Трамп — що умови меморандуму мають обговорювати між собою лише Україна та Росія.

Зеленський за результатами розмов повідомив, що Україна не виводитиме війська з територій, які частково окуповані росіянами. Раніше медіа писали, що таку вимогу РФ висунула 16 травня на перемовинах у Стамбулі в обмін на припинення вогню.

Згодом президент США вперше прямо заявив, що Путін не готовий припинити війну проти України. Так він висловився у розмові з європейськими лідерами, які раніше не чули подібної риторики від американського колеги.

У Truth Social Трамп писав, що лідер Кремля «абсолютно збожеволів» і «без потреби вбиває людей». Так американський президент відреагував на масовані атаки Росії вночі 24, 25 та 26 травня.

Джерела WSJ 26 травня казали, що Дональд Трамп може ввести санкції проти Москви вже на тижні, оскільки дедалі більше розчаровується через атаки РФ на Україну та повільні темпи мирних переговорів.

Уже 4 червня Трамп поговорив із Путіним. Останній погрожував, що відповість на удари України по літаках РФ.