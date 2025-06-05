Королева Нідерландів передала чеській церкві дзвін — він виготовлений зі зброї, якою РФ била по Україні

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Королева Нідерландів Максима 5 червня передала церкві в Чехії дзвін, частково виготовлений зі зброї російської армії. Це знак підтримки України.

Про це повідомляє Associated Press.

«Дзвін Свободи» створила нідерландська королівська ливарня дзвонів Royal Eijsbouts. Для цього майстри використали уламки артилерійських снарядів та іншої зброї, якою Кремль атакував українські міста.

«Цей дзвін дуже символічний, для нас це особливий проєкт. Перетворити матеріал, створений для насильства, на щось мирне — гарна ідея», — розповів власник ливарні Юст Ейсбаутс мовнику Czech public radio.

Подарунок королеви встановлять у дзвіниці церкви Святого Спасителя в Празі на місці одного з автентичних дзвонів, встановленого ще під час зведення храму. Під час Першої світової війни його вилучила австро-угорська армія та переплавила на зброю.