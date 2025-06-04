РФ замінює пошкоджені літаки цілими, намагаючись применшити втрати стратегічних бортів після ударів України

Новини

Росіяни намагаються применшити масштаби втрат стратегічної авіації внаслідок спецоперації «Павутина», яку виконала Служба безпеки України.

Про це повідомляють джерела «Бабеля» в СБУ.

Там розповіли, що ворог замість спаленої техніки завозить на свої аеродроми інші, непошкоджені літаки. Окупанти намагаються зробити так, щоб на супутникових знімках не було видно ураженої техніки.

OSINT-аналітики зафіксували такий випадок: на одному з атакованих аеродромів на знімках від 2 червня видно обгорілий літак Ту-95. А на світлинах 4 червня на його місці стоїть уже цілий Ту-95. Тобто, росіяни поставили його саме в такому положенні, в якому до цього стояв пошкоджений літак, хоч під цілим і видно обгоріле летовище.