Трамп поговорив із Путіним. Той погрожує, що відповість на удари України по літаках РФ
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Президент США Дональд Трамп знову поспілкувався з Путіним телефоном. За його словами, розмова тривала приблизно годину і 15 хвилин.
Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Truth Social.
Американський президент розповів, що політики обговорили атаку України на стратегічні бомбардувальники Росії 1 червня та «інші атаки, які здійснюються обома сторонами».
«Це була хороша розмова, але не така, що призведе до негайного миру. Президент Путін дуже чітко заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на авіабази», — написав Трамп.
Також йшлося про перемовини Сполучених Штатів з Іраном стосовно нової ядерної угоди. За словами Дональда Трампа, Путін запропонував свою участь у цьому процесі «і, можливо, сприяти швидкому розвʼязанню цього питання».
«Я заявив Путіну, що Іран не може мати ядерної зброї, і, як мені здалося, з цього питання ми дійшли згоди», — додав американський президент.
- 19 травня Трамп провів низку розмов з лідерами України, ЄС та Росії. Перед розмовою з Путіним він телефонував Зеленському, щоб запитати, які теми варто порушити. За даними медіа, український президент просив обговорити 30-денне припинення вогню та майбутню зустріч Зеленського з Путіним, до якої Трамп міг би приєднатися.
- Розмова Трампа з Путіним тривала понад 2 години. Путін за її результатами заявив, що готовий працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню, а Трамп — що умови меморандуму мають обговорювати між собою лише Україна та Росія.
- Зеленський за результатами розмов повідомив, що Україна не виводитиме війська з територій, які частково окуповані росіянами. Раніше медіа писали, що таку вимогу РФ висунула 16 травня на перемовинах у Стамбулі в обмін на припинення вогню.
- Згодом президент США вперше прямо заявив, що Путін не готовий припинити війну проти України. Так він висловився у розмові з європейськими лідерами, які раніше не чули подібної риторики від американського колеги.
- У Truth Social Трамп писав, що лідер Кремля «абсолютно збожеволів» і «без потреби вбиває людей». Так американський президент відреагував на масовані атаки Росії вночі 24, 25 та 26 травня.
- Джерела WSJ 26 травня казали, що Дональд Трамп може ввести санкції проти Москви вже на тижні, оскільки дедалі більше розчаровується через атаки РФ на Україну та повільні темпи мирних переговорів.