Трамп поговорив із Путіним. Той погрожує, що відповість на удари України по літаках РФ

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Президент США Дональд Трамп знову поспілкувався з Путіним телефоном. За його словами, розмова тривала приблизно годину і 15 хвилин.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Truth Social.

Американський президент розповів, що політики обговорили атаку України на стратегічні бомбардувальники Росії 1 червня та «інші атаки, які здійснюються обома сторонами».

«Це була хороша розмова, але не така, що призведе до негайного миру. Президент Путін дуже чітко заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на авіабази», — написав Трамп.

Також йшлося про перемовини Сполучених Штатів з Іраном стосовно нової ядерної угоди. За словами Дональда Трампа, Путін запропонував свою участь у цьому процесі «і, можливо, сприяти швидкому розвʼязанню цього питання».

«Я заявив Путіну, що Іран не може мати ядерної зброї, і, як мені здалося, з цього питання ми дійшли згоди», — додав американський президент.