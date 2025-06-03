Премʼєр Монголії йде з посади — цьому передували тижні протестів через розкішні заручини його сина

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Премʼєр-міністр Монголії Лувсаннамсрай Оюн-Ердене подав у відставку вранці 3 червня після того, як не отримав достатньої підтримки на голосуванні про вотум довіри в парламенті.

Про це пишуть Politico та CNN.

Він отримав лише 44 голоси з необхідних 64.

Оюн-Ердене, який обійняв посаду у 2021 році, залишатиметься тимчасовим премʼєр-міністром, доки протягом 30 днів не призначать наступника.

Голосування відбулося після тижнів протестів, спричинених відео з розкішної пропозиції руки й серця 23-річного сина прем’єр-міністра. Критики обурювались польотам на гелікоптері, дорогій обручці, дизайнерським сумкам і елітному автомобілю, які потрапили на відео.

У країні почали зростати підозри щодо того, як син накопичив такі статки — особливо зважаючи на те, що прем’єр Оюун-Ердене вів кампанію під гаслом, що походить із сільської, небагатої родини.

Оюн-Ердене відкинув звинувачення в корупції, звинувативши критиків у кампанії з дискредитації.

За даними організації Transparency International, яка стежить за рівнем корупції, ситуація в Монголії погіршилася з моменту приходу до влади Оюун-Ердене. Торік країна в рейтингу прозорості уряду посіла 114-те місце зі 180.