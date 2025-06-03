Семиповерховий готель і ще 20 споруд у Лаврі. Ексголова заповідника розповів про план забудови, підписаний в Міністерстві культури

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У 2013 році в Міністерстві культури підписали документ «План організації території» Києво-Печерської лаври, коли ще нею керувала УПЦ Московського патріархату.

Як розповів в інтервʼю «Бабелю» колишній генеральний директор національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко, документ писали під диктовку намісника Павла (Лебідя).

План передбачав забудову Нижньої лаври понад 20 спорудами, зокрема семиповерховим готелем. За словами Остапенка, вважалося, що Міністерство скасувало документ, але насправді ні. Це зʼясувалося, коли заповідник пізніше узгоджував місце для памʼятника гетьману Івану Мазепі.

«Написав у лютому 2025 року на міністра листа терміново скасувати план. Не виключаю, що це причина мого звільнення. Ми влізли в плани забудовників. Сімнадцять незаконних споруд на території Лаври — мова десь про $30 мільйонів», — вважає Остапенко.

Він додав, що за той час, поки УПЦ МП керувала Лаврою (а це 30 років), там незаконно звели 36 будівель, бо земля не була оформлена належним чином, і за самобуд тепер неможливо нікого притягнути до відповідальності.

«Перше запитання слідчого: які кадастрові межі земельної ділянки? А вони не визначені. Ми у 2024 році оформили всю землю за заповідником. Це моє найбільше досягнення як директора. Наступний крок — щось зробити з новобудом», — наголосив колишній гендиректор.