Reuters: Мінʼюст США розслідує законність низки помилувань Байдена

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Міністерство юстиції США отримало вказівку розпочати розслідування щодо помилування, наданого Джо Байденом в останні дні його президентства членам своєї родини та засудженим до смертної кари.

Про це пише агентство Reuters.

Журналісти отримали в розпорядження внутрішній лист, відправлений чиновником з питань помилування у Мінʼюсті Едом Мартіном своїм співробітникам. У ньому він зазначив, що розслідування стосується питання, чи був Байден при здоровому глузді та чи не скористалися з нього інші люди, використовуючи автопідпис (AutoPen) чи інші засоби.

Автопідпис — це пристрій, який автоматично ставить підпис на документі. Трамп та його прихильники неодноразово стверджували, що використання Байденом такого пристрою під час перебування на посаді робить його дії недійсними або доводить, що він не усвідомлював, що підписував. Водночас невідомо, чи справді Байден використовував автопідпис під час підписання указів про помилування.

У листі зазначено, що розслідування зосереджене на попередньо виданих помилуваннях для кількох членів родини Байдена, а також на помилуванні 37 федеральних увʼязнених, засуджених до смертної кари, яким замінили покарання на довічне ув’язнення.

Незадовго до того, як передати владу Трампу 20 січня, Байден помилував п’ятьох членів своєї родини, заявивши, що хоче захистити їх від можливих політично мотивованих розслідувань. Помилування отримали його брати Джеймс Байден і Френк Байден, сестра Валері Байден Оуенс, а також їхні подружжя — Джон Оуенс і Сара Байден. 1 грудня Байден також помилував свого сина Гантера Байдена, який визнав себе винним у порушеннях податкового законодавства та був визнаний винним у справах, повʼязаних із вогнепальною зброєю.

У листі Мартіна не вказано, які саме помилування членів родини Байдена розслідують, а також не уточнено, хто саме наказав розпочати це розслідування.