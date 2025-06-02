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«Книжковий Арсенал» відвідали 30 тисяч людей. Які книги купували?

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

У Києві 29 травня — 1 червня пройшов 13 фестиваль «Книжковий арсенал», який відвідали 30 тисяч людей. Цьогоріч там провели понад 200 подій і представили 17 виставкових проєктів та 5 книжкових колекцій.

Про це повідомили організатори.

Свої стенди представили 100 великих, 11 малих видавництв та 6 тематичних книгарень, а також партнерські стенди військових та волонтерських ініціатив. Цьогоріч на «Книжковий арсенал» повернувся і Ярмарок ілюстраторів: 12 художників, графіків та митців презентували свої роботи у різних візуальних рішеннях та стилях.

Які книги найчастіше купували на «Книжковому арсеналі»

Видавництво Artbooks:

Видавництво «Лабораторія»:

Видавництво «Віхола»:

Видавництво «КСД»:

Видавництво Vivat:

Видавництво «Богдан»:

Видавництво РМ: