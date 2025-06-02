«Книжковий Арсенал» відвідали 30 тисяч людей. Які книги купували?
- Автор:
- Ольга Березюк
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У Києві 29 травня — 1 червня пройшов 13 фестиваль «Книжковий арсенал», який відвідали 30 тисяч людей. Цьогоріч там провели понад 200 подій і представили 17 виставкових проєктів та 5 книжкових колекцій.
Про це повідомили організатори.
Свої стенди представили 100 великих, 11 малих видавництв та 6 тематичних книгарень, а також партнерські стенди військових та волонтерських ініціатив. Цьогоріч на «Книжковий арсенал» повернувся і Ярмарок ілюстраторів: 12 художників, графіків та митців презентували свої роботи у різних візуальних рішеннях та стилях.
Які книги найчастіше купували на «Книжковому арсеналі»
Видавництво Artbooks:
- «Книголюби» (пейпербек), Емілі Генрі;
- «Нічна зміна», М. Л. Ріо;
- «Освічена», Тара Вестовер;
- «Пляжне чтиво» (пейпербек), Емілі Генрі;
- «Сім чоловіків Евелін Гʼюґо», Тейлор Дженкінс Рід.
Видавництво «Лабораторія»:
- «Українське радіо. Історія буремного століття», Вадим Міський, Тамара Гусейнова, ідейний натхненник Дмитро Хоркін;
- «А тепер і спитати немає в кого… Як дослідити історію свого роду?», Анна Ніколаєва;
- «Чим воюватимуть у Третій світовій? Нова українська зброя», Роман Романюк;
- «Гора з плечей. Як виявити і подолати 13 психологічних заборон», Марія Фабрічева;
- «За Перекопом є земля», Анастасія Левкова;
- «Там, де заходить сонце», Олена Пшенична;
- «З нами житиме еласмотерій», Роман Голубовський;
- «Нерухомість», Анна Грувер;
- «Усі персонажі вигадані. Або ні», Юлія Лаба;
- «Там, де живуть книжки», Віталій Дуленко.
Видавництво «Віхола»:
- «Слово про будинок «Слово», Володимир Куліш;
- «Кінець однієї леґенди», Юрій Шевельов;
- «З країни рижу та опію», Софія Яблонська;
- «Проблема великої літератури», Віктор Петров;
- «Soft skills: Бути собою», Олена Жильцова та Володимир Станчишин;
- «Танці з кістками», Андрій Сем’янків ( MED GOblin);
- «Трипілля. Спочатку була глина», Владислав Чабанюк;
- «Стіни в моїй голові», Володимир Станчишин;
- «Тигролови», Іван Багряний;
- «Записки Кирпатого Мефістофеля», Володимир Винниченко.
Видавництво «КСД»:
- «Оніксова буря», Ребекка Яррос;
- «Двоповня. Остання данина Саверу», Катерина Самойленко;
- «Хімія смерті. Перше розслідування», Саймон Беккет;
- «Ковен» Гарпер Л. Вудз.
- «Запах смерті. Шосте розслідування», Саймон Беккет.
Видавництво Vivat:
- «Енциклопедія фейрі Емілі Вайлд», Гізер Фосетт;
- «Усі в моїй родині вбивці», Бенджамін Стівенсон;
- «Що зі мною», Марк Лівін та Софія Терлез;
- «Вони обидва помруть наприкінці», Адам Сільвера;
- «Доктор Серафікус», Віктор Домонтович;
- «Українська мова. Подорож із Бад-Емса до Страсбурга», Орися Демська;
- збірка «Вільні голоси Криму»;
- «Над Чорним морем», Іван Нечуй-Левицький;
- «Тіло веде лік», Бессел ван дер Колк;
- «Як зрозуміти українців», Марина Стародубська;
- «Нічні патрулі», Лейлп Моттлі.
Видавництво «Богдан»:
- «Полонений принц», К. С. Пакат;
- «Коли впаде король», Марі Нігофф;
- «Кайдашева сімʼя проти упирів», Олексій Декань;
- збірка «Чи бачать небеса котів»;
- «Одинак і місяць», Юлія Сиромолот.
Видавництво РМ:
- «Ловець Мечів», Кассандра Клер;
- «Відьми з Варде», Аня Берґман;
- «Танець вогненного моря», Е. Дж. Меллов;
- «Огидне кохання», Коллін Гувер;
- «Молода дружина», Саллі Гепворт;
- «Повернення додому», Розамунда Пілчер;
- «Тигролови», Іван Багряний;
- «Той, хто втопив світ», Шеллі Паркер-Чан;
- «Споріднена душа», Саллі Гепворт;
- «Веріті. Ексклюзивне видання», Коллін Гувер;
- «Усі твої досконалості», Коллін Гувер;
- «Ніщо з цього не правда», Ліса Джуелл;
- «Свекруха (http://ridna-mova.com/svekrukha.html)» Саллі Гепворт;
- «Червоні сувої магії», Кассандра Клер.