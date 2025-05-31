Ракета компанії Blue Origin успішно приземлилася після космічного польоту з туристами. Що відомо про місію
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Ракета американської компанії Джеффа Безоса Blue Origin 31 травня успішно приземлилася після космічного польоту з туристами. Це був 12-й політ із людьми на борту і 32-й запуск ракети New Shepard. Цього разу на борту було 6 людей.
Про це повідомили в компанії.
До екіпажу ввійшли вчителька природничих наук і математики Айметт Медіна Хорхе, рентгенолог і дослідниця Гретхен Грін, колишній посол Панами у США Хайме Алеман, бізнесмен Джессі Вільямс, керівник аерокосмічної компанії Марк Рокет і підприємець Пол Джеріс.
Після цього польоту кількість людей, яких туристична ракета New Shepard доставила в космос, сягнула 64. Серед них — науковці, викладачі, лікарі, дослідники та підприємці. Четверо з них літали в космос в рамках програми двічі.
- Blue Origin — це приватна космічна компанія, заснована Джеффом Безосом у 2000 році. Вона розробляє ракети, космічні апарати та технології для суборбітальних і орбітальних польотів.
- New Shepard — це ракета компанії Blue Origin, яку можна використовувати багато разів. Вона сама керує польотом і створена для коротких подорожей у космос, щоб доставляти туди людей або наукові вантажі.
- Попередня місія, яка відбулася у квітні, була унікальною, адже її учасниками стали виключно жінки — вперше з 1963 року. Серед учасниць була американська співачка Кеті Перрі.