Bloomberg: Apple планує масштабну зміну назв своїх операційних систем — замість iOS 19 буде одразу iOS 26

Новини

Американська корпорація Apple планує наймасштабнішу зміну назв своїх операційних систем. Це стосується їхньої нумерації.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела.

Наступні операційні системи пристроїв Apple ідентифікуватимуть за роком випуску, а не за номером версії. Тобто нинішня iOS 18 поступиться місцем «iOS 26». Інші оновлення будуть такими — iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 та visionOS 26.

Apple вводить такі зміни, щоб узгодити свій брендинг і відмовитися від підходу, який може заплутати клієнтів і розробників. Поточні операційні системи, як-от iOS 18, watchOS 12, macOS 15 та visionOS 2, мають різні номери, бо їхні перші версії дебютували не одночасно. У планах компанії оголосити про зміни на своїй Всесвітній конференції розробників 9 червня.

Оновлена стратегія нагадує підхід Samsung і Microsoft. У 2020 році Samsung змінила систему назв своїх флагманських смартфонів Galaxy S, прив’язавши її до року випуску — так з’явився Galaxy S20. Попередня модель, яка вийшла у 2019-му, мала назву Galaxy S10 і була десятим поколінням. Схожим шляхом пішла Microsoft ще у 1995 році, коли почала називати свої операційні системи за роком випуску — спочатку з’явилася Windows 95, потім Windows 98 і Windows 2000.

Однак різниця між Apple, Samsung і Microsoft полягає в тому, що Apple використовуватиме наступний рік, а не поточний для назв операційних систем. Так роблять автомобільні виробники, просуваючи свої машини. Якщо Apple збереже цю стратегію, наступний набір релізів операційних систем матиме в назві «27».