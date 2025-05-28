Французький парламент підтримав закон про право на допомогу в смерті

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Нижня палата французького парламенту — Національні збори — проголосувала за законопроєкт, який дозволяє отримати допомогу, щоб померти.

Про це передає Politico.

Йдеться про право на допомогу повнолітнім пацієнтам, у яких діагностовано важку хворобу і які самі звернулися з проханням допомогти їм померти. За цей законопроєкт голосували 305 депутатів, а 199 — проти. Ті, хто виступає проти, вважають, що закон наражатиме на небезпеку вразливих людей, особливо молодь та людей з психічними розладами.

Французький законопроєкт передбачає низку умов і запобіжників для тих, хто хоче скористатися допомогою в припиненні життя. Отримати таку допомогу можуть лише повнолітні громадяни або постійні мешканці Франції з невиліковною хворобою на пізній чи термінальній стадії.

До того ж, людина має відчувати сильні фізичні або психологічні страждання, які не вдається полегшити лікуванням. Пацієнти повинні бути здатні дати усвідомлену згоду та самостійно ввести собі ліки для припинення життя (або зробити це з допомогою, якщо не можуть самі).

Утім, остаточне рішення за лікарем пацієнта, а він перед цим радиться з іншим лікарем, який спеціалізується на патології пацієнта, та ще з одним медиком, який доглядав за пацієнтом.

Тепер Сенат, верхня палата парламенту, може спробувати змінити або вилучити кілька положень із законопроєкту. Президент Франції Емманюель Макрон, який обіцяв впровадити цей закон під час передвиборчої кампанії, припустив, що якщо обговорення в обох палатах парламенту не приведуть до угоди між ними, то це питання можна винести на референдум.