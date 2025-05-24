CNN: Білий дім відправив в адміністративну відпустку понад 100 співробітників Ради нацбезпеки
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Адміністрація президента США Дональда Трампа відправила в адміністративну відпустку понад 100 співробітників Ради національної безпеки (NSC). Це зробили в межах реструктуризації органу.
Про це повідомляє CNN, посилаючись на джерела.
Раніше медіа анонсувало масштабне оновлення NSC, включно зі скороченням штату і посиленням вертикалі управління — з концентрацією ухвалення рішень на найвищому рівні.
Близько 16:20 в пʼятницю, 23 травня, працівникам надійшов лист від керівника апарату Ради нацбезпеки Браяна МакКормака. У ньому йшлося, що співробітники мають пів години, щоб забрати з офісу свої речі. Якщо їх не було в будівлі на той момент, вони могли написати на вказану адресу електронної пошти, щоб домовитися забрати речі та здати пристрої в інший час.
У темі листа було вказано: «Ваше повернення до рідного агентства». Це свідчить про те, що більшість членів команди направили до Ради нацбезпеки з інших відомств та органів, пише CNN.
Все це сталося перед тривалими вихідними, тому один із чиновників назвав дії адміністрації «настільки непрофесійним і безвідповідальним, наскільки це можливо».
- Радника з нацбезпеки Майкла Волтца звільнили незабаром після того, як у березні 2025 року він потрапив у центр скандалу. Він випадково додав журналіста The Atlantic, критично налаштованого до Дональда Трампа видання, у чат до інших членів Ради нацбезпеки. Там вони обговорювали майбутні удари по єменських хуситах. The Atlantic потім випустило кілька матеріалів на підставі листування чиновників.
- Спочатку Трамп Волтца не звільнив і публічно підтримав, назвавши «хорошим хлопцем, який визнав помилку». Проте джерела CNN переконані, що Волтцу не вдалося відновити втрачену довіру в адміністрації президента й особисту довіру Трампа. 1 травня Волтца таки звільнили з посади радника та призначили постійним представником США при ООН. Це перша велика кадрова перестановка з моменту інавгурації Трампа в січні 2025 року.