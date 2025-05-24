CNN: Білий дім відправив в адміністративну відпустку понад 100 співробітників Ради нацбезпеки

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Адміністрація президента США Дональда Трампа відправила в адміністративну відпустку понад 100 співробітників Ради національної безпеки (NSC). Це зробили в межах реструктуризації органу.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на джерела.

Раніше медіа анонсувало масштабне оновлення NSC, включно зі скороченням штату і посиленням вертикалі управління — з концентрацією ухвалення рішень на найвищому рівні.

Близько 16:20 в пʼятницю, 23 травня, працівникам надійшов лист від керівника апарату Ради нацбезпеки Браяна МакКормака. У ньому йшлося, що співробітники мають пів години, щоб забрати з офісу свої речі. Якщо їх не було в будівлі на той момент, вони могли написати на вказану адресу електронної пошти, щоб домовитися забрати речі та здати пристрої в інший час.

У темі листа було вказано: «Ваше повернення до рідного агентства». Це свідчить про те, що більшість членів команди направили до Ради нацбезпеки з інших відомств та органів, пише CNN.

Все це сталося перед тривалими вихідними, тому один із чиновників назвав дії адміністрації «настільки непрофесійним і безвідповідальним, наскільки це можливо».