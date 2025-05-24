Медіа: Голова МЗС Туреччини вирушить до РФ, щоб обговорити «ситуацію» в Україні

Новини

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан має намір поїхати до Росії 26 травня, щоб обговорити «ситуацію» в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на турецьке інформагентство Anadolu.

Хакан Фідан наголосить російському колезі Сергію Лаврову на зацікавленості Анкари в «досягненні справедливого й тривалого миру» в Україні. Також заплановані переговори турецького політика з іншими високопосадовцями РФ, зокрема з помічником Путіна Володимиром Мединським.

За даними Anadolu, у понеділок Фідан і Лавров також обговорюватимуть регіональні питання. Йтиметься, зокрема, про Сирію та сектор Гази, а також торговельну й енергетичну співпрацю між двома країнами.