Україна повернула з полону 307 людей. Це другий обмін полоненими за форматом «1 000 на 1 000»

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Україна 24 травня повернула з полону ще 307 людей. Це другий обмін полоненими за форматом «1 000 на 1 000». Третій обмін очікують у неділю, 25 травня.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Усі звільнені з полону — чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Серед них — 27 захисників Маріуполя, додали в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

З полону повернули військовослужбовців ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Полонених воїнів з окремих підрозділів та військових частин вдалося визволити вперше.

Загалом додому повертаються українці, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому і Луганському напрямках.

Наймолодшому звільненому в цьому обміні — 25 років, найстаршому — 61 рік. Деякі захисники мають хвороби та поранення.

Звільнені з полону пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування в неволі.