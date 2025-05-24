FT: Правоохоронці розслідують можливу причетність Росії до підпалу будинку премʼєра Британії

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Британські служби безпеки розслідують, чи може Росія бути причетною до серії підпалів обʼєктів, повʼязаних із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела.

У цій справі двом українцям і громадянину Румунії — Роману Лавриненку, Петру Починкіну, Роману Лавриновичу та Станіславу Карпюку — висунули звинувачення у змові з метою підпалу, що міг загрожувати життю. Поліція заявила, що чоловіки змовилися з «іншими невідомими особами». Зараз британські чиновники розслідують, чи могли російські діячі завербувати трьох звинувачених у підпалі. Зараз обговорюють, як найкраще діяти, якщо це підтвердиться.

Лондонська поліція не коментує ситуацію, уряд теж не дає жодних коментарів. Розслідуванням займається підрозділ з боротьби з тероризмом, але трьох підозрюваних поки що звинувачують у звичайних кримінальних злочинах, а не в злочинах проти безпеки країни.

Один урядовець попередив, що існує кілька версій подій, які ще перевіряють, жодну з них не відкидають.

FT пише, що останні півтора року Росія активніше влаштовує диверсії та насильницькі дії в Європі, бо війна проти України триває, а Захід тисне на Москву санкціями. Велика Британія весь цей час сильно підтримує Україну — незалежно від того, хто при владі. Але навіть якщо британські чиновники вирішать, що за підпалами стоїть Росія, це не обовʼязково означає, що це зробив Кремль або що виконавці знали про звʼязок з російською владою.

Останнім часом західні розвідки розповіли, що Росія планувала вибухи літаків, підпали державних будівель, зрив роботи транспорту та навіть замахи на відомих людей, які підтримують Україну. Очільник британської розвідки MI6 Річард Мур у жовтні минулого року сказав, що російські спецслужби «трохи здичавіли». Уже були випадки нападів на політиків. Наприклад, в Естонії російські агенти через посередників організували атаку на авто міністра внутрішніх справ. За словами розвідників, головна мета Росії — не фізично знищити когось, а створити хаос, налякати суспільство і змусити європейські служби безпеки витрачати сили.