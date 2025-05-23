Politico: Бельгія прослуховувала футбольний стадіон — стежили за підкупом депутатів Європарламенту лобістами Huawei

Новини

Бельгійські спецслужби встановили прослуховування в корпоративній ложі стадіону футбольного клубу «Андерлехт». Китайський техгігант Huawei використовував її, щоб налагодити контакти з членами Європарламенту і просувати свою торгову політику.

Про це повідомляє Politico.

Спецслужбовці слухали й інші розмови одного з провідних лобістів Huawei, зокрема в його автомобілі. Ці заходи — частина масштабного розслідування про ймовірну корупцію, про яке вперше стало відомо в березні. Співрозмовники Politico розповіли, що прокуратура вимагатиме зняти імунітет з групи депутатів ЄП для проведення слідчих дій.

Huawei орендувала приватну ложу на домашньому стадіоні «Андерлехта» Lotto Park у Брюсселі на сезон 2024—2025 за приблизно €50 тисяч. У цей період клуб приймав такі європейські гранди, як «Фенербахче», «Порту» та «Реал Сосьєдад», каже речник бельгійського клубу.

Імовірно, Huawei орендувала ложу, щоб встановити перші контакти з політиками та, за словами джерела, «задобрити» їх. Лобісту вдалося запросити новообраних депутатів до ложі, спочатку запросивши їхніх помічників. Згодом запрошення отримали й представники різних політичних фракцій, ексдепутати та інші посадовці ЄС, кажуть анонімні співрозмовники.

ФК «Андерлехт» не планує поновлювати контракт із Huawei після завершення сезону, підкреслив представник клубу. Він додав, що там «не отримували жодних офіційних запитів від бельгійської влади» щодо сприяння у спостереженні або співпраці в розслідуванні.

Двоє політиків, з яких бельгійська влада просить зняти імунітет, — мальтійський соціаліст Даніел Аттард і болгарський ліберал Нікола Мінчев. Вони підтвердили, що були на матчах «Андерлехта». Проте вони стверджують, що не знали, що їх запросила Huawei.

Брюссель влада попросила парламент зняти імунітет іще з двох депутатів — італійців-центристів Фульвіо Мартусьєлло і Сальваторе Де Мео. Третій запит стосувався ще однієї депутатки з Італії — Джузі Прінчі, але його відкликали.

Жодному з членів Європарламенту офіційно не висунули звинувачень, усі вони заперечують свою провину. Запит на зняття імунітету не означає, що людина порушила закон. У бельгійській правовій системі це необхідна процедура, щоб поліція могла викликати депутата на допит і провести повне розслідування.

Межа між лобізмом і корупцією дуже тонка, пише Politico. Річ у тім, що депутати ЄП можуть приймати подарунки, але якщо їхня вартість перевищує €150 — вони зобов’язані їх задекларувати.