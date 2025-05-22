NGL.media: На Львівщині лікарня заплатила понад 49 млн грн за томограф — за майже три роки його не встановили

Новини

У місті Дрогобич Львівської області місцева лікарня майже три роки тому заплатила з міського бюджету понад 49 мільйонів гривень за магнітно-резонансний томограф (МРТ) — станом на травень 2025 року його досі не встановили.

Про це пише NGL.media.

Угоду на купівлю томографа Дрогобицька міська лікарня № 1 уклала в листопаді 2022 року. Переможцем торгів стала київська компанія «Медсервісгруп», яка єдина брала в них участь. Томограф мав запрацювати до кінця 2022 року.

Проте генеральний директор лікарні Андрій Коцюба підписав з «Медсервісгруп» додаткові угоди — як результат терміни загалом посунули на 12 місяців, тобто до кінця 2023 року. Виявилось, що в лікарні немає приміщення, де можна встановити томограф.

За початковою угодою гроші мали передати лише після встановлення і запуску апарату МРТ, проте в березні 2023 року гендиректор лікарні підписав акт прийому-передачі МРТ, і «Медсервісгруп» отримала 49,05 мільйона гривень з міського бюджету.

Правоохоронці звернули увагу на справу наприкінці 2024 року і порушили досудове розслідування в контексті привласнення чи розтрати майна в особливо великих розмірах з використанням службового становища.

Через два місяці після цього історія набула публічного розголосу — тоді керівник відділу охорони здоров’я Дрогобицької міськради Володимир Чуба визнав, що томограф понад два роки стоїть на складі постачальника в Києві. Каже, що його не встановили в лікарні через брак електроенергії та відсутність приміщення. За його словами, потрібну локацію готують, але за два роки «підготовчі роботи» виконали на 35—40%, про їхню вартість він не сказав.

Чуба запевняв, що апарат встановлять у травні чи червні цього року. Гендиректор Дрогобицької міської лікарні № 1 Андрій Коцюба відмовився від коментарів і направив до своєї заступниці з економічних питань Олени Маслей.

Та пояснила, що через брак електроенергії приміщення не поспішали готувати. NGL.media пише, що за два роки після купівлі МРТ адміністрація лікарні уклала нову угоду з енергопостачальною компанією і розробила проєктно-кошторисну документацію на ремонт приміщення. Маслей не пояснила, чому цього не зробили раніше.

Тендер на реконструкцію приміщення очікуваною вартістю понад 5 мільйонів гривень лікарня оголосила тиждень тому, 13 травня. У лютому ж міськрада запевняла, що роботи з підготовки приміщення «виконані на 35—40%».

У лютому 2025 року, коли історія з МРТ набула розголосу, депутати Дрогобицької міської ради вирішили створити спеціальну комісію. Її очільниця Марта Слотило розповіла, що компанія «Медсервісгруп», яка постачала систему, повідомила, що більше не буде відповідати за її збереження. Після цього МРТ доправили до Дрогобича. Депутати міста томографа ще не бачили.

«Ми бачили тільки коробки з маркуванням. Їх навіть не відкривали, а одразу перевезли на зберігання в інше приміщення, яке не має стосунку до лікарні», — розповіла Марта Слотило в коментарі NGL.media

NGL.media не змогли отримати коментар від компанії «Медсервісгруп». Людина, яка відповіла на телефон з нових договорів, сказала, що він не належить компанії, і відмовилась щось коментувати.

На початку квітня журналісти вирішили перевірити, чи справді МРТ вже у Дрогобичі, де його зберігають і де планують встановити. Однак заступниця гендиректора лікарні з економічних питань Олена Маслей відмовилась показати МРТ і приміщення.

Пацієнти Дрогобицької міської лікарні № 1 уже кілька років мають можливість проходити обстеження на МРТ – у тих же будівлях є приватна клініка з томографом. ТОВ «Сучасні діагностичні системи» орендувало приміщення в березні 2019 року, а в червні 2022-го адміністрація лікарні продовжила оренду ще на п’ять років.

За словами керівника відділу охорони здоровʼя Дрогобицької міськради Володимира Чуби, це приміщення свого часу було спеціально підготоване, але тепер придбаний за бюджетні гроші МРТ вирішили там не встановлювати.

«Ця будівля розташована від лікарні окремо, це незручно для лікарів і пацієнтів. […] МРТ має бути всередині лікарні», — заявив Володимир Чуба в розмові з NGL.media.

NGL.media пише, що комплекс Дрогобицької міської лікарні № 1 налічує з десяток різних будівель, а будівля з приватним МРТ розташована за 30 метрів від адміністрації комунальної лікарні.