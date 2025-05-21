Біткоїн досяг нового історичного максимуму

Новини

Kanchanara / Unsplash

Біткоїн досяг рекордного рівня на тлі оптимізму щодо регулювання криптовалют у США.

Про це пише Bloomberg.

Криптовалюта зросла на 2,6% до рекордної позначки $109 730, перевищивши попередній максимум, встановлений приблизно в час інавгурації Трампа 20 січня. Інші криптовалюти, такі як Ether та XRP, також зросли в ціні.

Біткоїн і ширший крипторинок демонструють стрімке зростання останніми тижнями завдяки позитивним сигналам з боку регуляторів. Зокрема, законопроєкт про стейблкоїни пройшов етап просування в Сенаті. Законопроєкт тепер готується до обговорення в Сенаті, і двопартійна група сподівається ухвалити його вже цього тижня.

Умови запропонованого законопроєкту скоригували з урахуванням жорсткіших обмежень щодо відмивання коштів, іноземних емітентів, технологічних компаній та посилення захисту споживачів. Закон також має гарантувати однакові правила як для внутрішніх, так і для закордонних емітентів.

Загалом з початку року біткоїн зріс приблизно на 17%, випередивши інші ризикові активи, такі як акції США.