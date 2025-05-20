Ексдепутату-втікачу Онищенку скасували вирок у «газовій справі» — її розглянуть ще раз

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скасувала обвинувальний вирок щодо колишнього народного депутата Олександра Онищенка та направила справу на новий розгляд.

Про це написав у фейсбуку керуючий партнер Адвокатського об’єднання Barristers Олександр Тананакін.

Про направлення справи на новий розгляд також повідомила і пресслужба ВАКС.

На початку квітня 2024 року Онищенка визнали винним у створенні злочинної організації, учасники якої розкрадали кошти під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування». Збитки перевищили 740 мільйонів гривень.

Правоохоронці вважають, що в злочинній організації було 29 осіб. Вони всі отримали підозри, а восьмеро підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Під час розслідування заарештували €6 мільйонів, один літак, офіс злочинної організації, 10 квартир, 9 будинків, 10 земельних ділянок, 11 автомобілів, 39 банківських рахунків на загальну суму 315 мільйонів гривень. Розслідування «газової справи» проти Онищенка закінчили 26 липня 2018 року.

Онищенко отримав 15 років увʼязнення. Також 12 років увʼязнення з конфіскацією отримав його фінансовий директор. Сам Онищенко з 2016 року переховується від правоохоронних органів України, а в жовтні 2021 року екснардеп отримав громадянство Росії.