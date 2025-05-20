Politico: ЄС скорочує закордонні представництва — хоче зосередитись на власній обороні та санкціях

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Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) планує скоротити десяток закордонних делегацій та звільнити приблизно 100 місцевих співробітників. Реорганізація, зокрема, допоможе скоротити витрати.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на джерела.

Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас 14 травня представила план реформування дипломатичного відомства топчиновникам Єврокомісії. За словами анонімних посадовців, ті схвалили ініціативу, тож її розгорнуть протягом наступних двох років.

Скорочення торкнуться делегацій у країнах, де Брюссель більше не бачить необхідності утримувати багато дипломатів і персоналу — наприклад, Білорусі й Лесото.

Офіційно EEAS не закриватиме жодну зі 144 закордонних делегацій, але приблизно 10 з них скоротять до мінімуму — лише посол і один-два помічники. Сотню місцевих працівників звільнять у два етапи — у 2026 і 2027 роках, кажуть співрозмовники Politico.

Попередній план скорочень, про який видання писало в листопаді, був жорсткішим — тоді йшлося про звільнення до 800 людей. Оновлена версія пропонує мʼякші заходи. У перший рік реформа коштуватиме Євросоюзу приблизно €20 мільйонів, а в наступні три роки очікується економія у €9 мільйонів. Один з посадовців застеріг, що можливі скорочення поза межами ініціативи Каллас.

Європейська служба зовнішніх дій з 2011 року зросла з кількох десятків працівників до понад 5 200 у всьому світі. Річ у тім, що тоді Брюссель прагнув розширити свій вплив. Делегації відповідають за відносини з місцевими урядами, розподіл коштів і грантів ЄС, а іноді й за місії, наприклад, у зонах конфліктів.

Однак тепер блок змінює пріоритети, зосереджуючись на власних стратегічних інтересах, зокрема на забезпеченні санкцій або оборонного партнерства, тож ресурси перерозподіляють відповідно. Саме тому делегації в країнах, важливих для санкцій, — наприклад, тих, які надають прапори російському тіньовому флоту, імовірно, поповнять додатковим персоналом.