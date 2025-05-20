Манга пророкує землетрус у Японії — потужніший за той, що спричинив аварію на АЕС Фукусіми у 2011. Поїздки скасовують

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Популярна манга «Майбутнє, яке я побачила» художниці Рьо Тацкі пророкує потужний землетрус у Японії в липні 2025 року. Дехто вважає, що Тацкі вже передбачила іншу катастрофу — великий тохокуський землетрус 2011 року.

Про це повідомляє CNN.

Твори художниці мають багато поціновувачів у Східній Азії. Шанувальники вірять, що вона здатна бачити майбутнє уві сні. Тацкі підтакують екстрасенси та ворожбити, чутки ширяться соцмережами. Забобонні туристи відкладають свій візит до країни. Однак фахівці стверджують, що точно передбачити, коли станеться стихійне лихо, майже неможливо.

Перша версія манги вийшла у 1999 році та розійшлася тиражем 900 тисяч примірників. Її сюжет попереджав про велику катастрофу в березні 2011 року — і ця дата збіглася з руйнівним сейсмологічним явищем, що сколихнуло північний регіон Тохоку. Воно викликало цунамі, вивело з ладу АЕС «Фукусіма-1» і спричинило найсерйознішу ядерну аварію з часів Чорнобильської трагедії, пише CNN.

Mai Takiguchi / CNN

У новому виданні «Майбутнє, яке я побачила», що вийшло у 2021 році, Рьо Тацкі передбачає нове потрясіння вже цього літа. Нібито 5 липня на морському дні між Японією та Філіппінами утвориться розлом, що спричинить хвилі, утричі вищі за цунамі 2011 року.

У гонконзькій туристичній агенції WWPKG кажуть, що під час великодніх свят кількість бронювань поїздок до Японії скоротилася вполовину. Чутки найбільше нажахали туристів з материкового Китаю і Гонконгу, але страх також поширився в Таїланді, Вʼєтнамі тощо.

Сама Рьо Тацкі «позитивно» ставиться до того, що її творчість заохочує людей краще готуватися до катастроф. Водночас вона закликає «не надто піддаватися» її снам і «діяти відповідно до думки експертів».

У травні Кабінет міністрів Японії пояснив, що сучасні технології досі нездатні точно передбачити землетрус. А Йошіхіро Мурай, губернатор префектури Міяґі, що сильно постраждала від землетрусу 2011 року, засудив вплив «ненаукових чуток» на туризм у країні.