Сили ППО за ніч знешкодили 76 російських дронів

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У ніч на 19 травня Сили ППО знешкодили в небі над Україною 76 російських безпілотників — збили 41, ще 35 локаційно втрачені.

Про це звітували Повітряні сили ЗСУ.

Усього Росія запустила по Україні 112 безпілотників — ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів з напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово (РФ).

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО працювала на сході, півночі та в центрі країни.

Через російську атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина.