WSJ: ХАМАС атакував Ізраїль 7 жовтня 2023 року, щоб зірвати його переговори про нормалізацію відносин із Саудівською Аравією

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Палестинське угруповання ХАМАС атакувало Ізраїль 7 травня 2023 року, щоб зірвати мирні переговори між Ізраїлем та Саудівською Аравією.

Про це свідчать знайдені в тунелі під сектором Гази документи, пише The Wall Street Journal.

За кілька днів до нападу тодішній лідер ХАМАС у секторі Гази Яхʼя Сінвар заявив своїм бойовикам, що переговори про нормалізацію відносин Ізраїлю і Саудівської Аравії можуть маргіналізувати палестинську справу. І план перешкодити цьому спрацював.

У протоколі зустрічі політичного бюро ХАМАС у Газі від 2 жовтня 2023 року цитують слова Сінвара: «Немає сумнівів, що угода про нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та сіоністами значно просувається». Він наголосив, що угода «відкриє двері для більшості арабських та ісламських країн, щоб вони пішли тим самим шляхом».

Тоді Сінвар заявив, що настав час розпочати атаку, яка планувалася впродовж двох років, очікуючи допомогу від інших підтримуваних Іраном сил так званої осі опору Ізраїлю.

Того ж дня, 2 жовтня 2023 року, у Бейруті відбулася ще одна зустріч — за участю представників ХАМАС та іранських служб безпеки. За словами джерел The Wall Street Journal, Іран схвалив план нападу ХАМАС на Ізраїль.

Дані розвідок з кількох країн підтверджують, що високопосадовці Ірану й угруповання «Хезболла» обговорювали напад на Ізраїль з літа 2021 року. Іран надавав ХАМАС зброю, гроші, а ще навчав бойовиків протягом тривалого періоду, зокрема провів їм кількатижневу бойову підготовку перед 7 жовтня.

Зараз багато тих, хто був причетний до планування нападу на Ізраїль, убиті ізраїльськими військовими. Серед них — Яхʼя Сінвар і один з найвпливовіших людей у ХАМАС Ісмаїл Ханія.

Серед інших внутрішніх документів ХАМАС, які знайшов ЦАХАЛ і побачила газета, був звіт від вересня 2023 року з рекомендацією ескалувати конфлікт на Західному березі річки Йордан та в Єрусалимі, щоб ускладнити нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем.

У звіті наголошують на недовірі щодо обіцянок Саудівської Аравії про захист палестинських інтересів, назвавши їх «слабкими та обмеженими кроками для нейтралізації» ХАМАС.

Нормалізація відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем могла б стати найбільшим дипломатичним зрушенням для Ізраїлю на Близькому Сході з часів укладення мирних угод з Йорданією та Єгиптом. У 2020 році Ізраїль також встановив офіційні дипломатичні зв’язки з ОАЕ та Бахрейном в межах Авраамових угод.

Зараз домовленість із Саудівською Аравією є головною метою для Вашингтону, який хоче створити регіональний союз для стримування Ірану, і стратегічним пріоритетом для Ізраїлю.

Та нині кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман заявляє, що нормалізація можлива лише за двох умов: припинення війни в Газі та відновлення дипломатичного процесу, який має привести до створення палестинської держави. Однак останнє в Ізраїлі не підтримують.

Що передувало

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручники, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.

На початку травня Нетаньягу заявив, що план захопити весь сектор Гази та утримувати його буде «інтенсивним». У країні скликали десятки тисяч резервістів, щоб розширити військову операцію. Уже 18 травня Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази.