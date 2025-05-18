Франція відкинула звинувачення засновника Telegram Дурова у спробі вплинути на вибори в Румунії

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Засновник Telegram Павло Дуров заявив, натякаючи на Францію, що «західноєвропейський уряд» нібито попросив його месенджер «заглушити консервативні голоси в Румунії» перед виборами там президента. Міністерство закордонних справ Франції категорично відкинуло ці звинувачення і закликало поважати румунську демократію.

Дуров написав, що відмовився обмежувати свободу румунських користувачів і не блокуватиме їхні політичні канали.

У МЗС Франції нагадали, що перший тур президентських виборів у Румунії, який пройшов у грудні 2024 року, анулювали через цифрове й фінансове втручання повʼязаних із Росією субʼєктів. Це підтвердили розслідування румунської влади та Єврокомісії.

«У цьому контексті нещодавні звинувачення проти Франції є лише відволікаючим маневром від реальних загроз втручання, спрямованих проти Румунії. Франція закликає всіх румунських політичних діячів проявити відповідальність та захищати демократію», — наголосило МЗС.

Сьогодні, 18 травня, Румунія голосує на виборах президента, обираючи між кандидатом-трампістом Джордже Сіміоном та проєвропейським мером Бухаресту Нікушором Даном. Сіміону заборонений вʼїзд в Україну через звинувачення у зустрічах із російськими спецслужбами в Чернівцях. Зараз він виступає проти військової допомоги Україні і за повернення української Бессарабії до складу Румунії.