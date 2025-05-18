Президент Фінляндії доводив Трампу, що Росія — уже не «велика держава»

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Фінський президент Александер Стубб у розмові з президентом США Дональдом Трампом 17 травня намагався пояснити, що Росія вже не є «великою державою» в економічній та військовій сферах.

Про це він сказав на конференції з безпеки імені Леннарта Мері в естонській столиці Таллінні, передає The Guardian і уточнює, що Стубб — один з небагатьох європейських лідерів, хто має вплив на американського президента.

«Економіка Росії менша за італійську, але трохи більша за іспанську. Три роки тому вона хотіла позбавити Україну незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, але цього року їй вдалося захопити менше одного відсотка нових територій. Її процентна ставка перевищує 20%, а резерви майже вичерпані», — додав президент Фінляндії.

І наголосив, що через це не можна вважати Росію так званою великою державою. Александер Стубб закликає й інших посадовців доносити ці меседжі до Трампа.

За словами Стубба, світогляд Трампа не надто відрізняється від бачення світу в епоху великих держав у XIX столітті, коли їхні відносини коливалися між конкуренцією та співпрацею.

«Ми маємо переконати адміністрацію США, що вільна торгівля та спільні правила кращі за угоди, засновані на миттєвій вигоді, і що Європа серйозно ставиться до своєї оборони, будучи не споживачем, а постачальником безпеки», — наголосив він.

Фінський президент вважає, що Дональд Трамп втрачає терпіння стосовно поведінки Путіна. Такий висновок він зробив після їхньої тривалої розмови.

«Якщо підсумувати, то можна сказати, що Зеленський терплячий, а Трамп починає втрачати терпіння, але в правильному напрямку — щодо Росії», — зазначив він.

Президент США Дональд Трамп і кремлівський лідер Володимир Путін планують розмову на 19 травня. І залежно від її результату американські сенатори Ліндсі Грем і Річард Блументаль можуть внести до Конгресу пакет санкцій, який суттєво послабить російську економіку. Стубб майже щодня говорить з Гремом, який називає санкційний пакет «руйнівним до кісток».

Очікується, що Грем внесе зміни до законопроєкту, щоб зосередити його на іноземних компаніях, які імпортують російські енергоносії. Грем подає санкції як доповнення до тарифної політики президента — не як її альтернативу. Початковий законопроєкт передбачав запровадження тарифів у розмірі 500% на товари будь-якої країни, яка торгує енергоносіями з Росією. Трамп відкинув цей підхід.