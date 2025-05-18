Рубіо: Білий дім просив у Конгресу «трохи часу» для перемовин з РФ, перш ніж вводити проти неї санкції

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Уряд США просив у американських конгресменів «трохи часу», перш ніж вводити санкції проти Росії. Представники адміністрації хотіли побачити, чи вдасться досягти прогресу в перемовинах із Росією.

Про це Держсекретар США Марко Рубіо розповів в інтервʼю CBS News.

За його словами, Конгрес, зокрема республіканці в обох палатах, намагалися дати президенту Дональду Трампу «простір і час» для переговорів. Посадовець додав, що Сенат «у підсумку діятиме».

«Ми вже шість-сім тижнів дуже чітко даємо зрозуміти російській стороні, що ці зусилля [стосовно введення обмежень] тривають. Це процес, який ми не можемо зупинити й не контролюємо. Ми попереджали росіян майже два місяці, що це відбудеться, якщо не буде прогресу [в переговорах]. І зараз це починає справджуватися», — каже Рубіо.

Він припустив, що законопроєкт про введення нових санкцій на РФ підтримають як Сенат, так і нижня палата Конгресу — Палата представників.