Трамп анонсував дзвінки Зеленському та Путіну. Говоритиме про «припинення кровопролиття» і торгівлю
- Автор:
- Ольга Березюк
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Президент США Дональд Трамп заявив, що в понеділок, 19 травня, зателефонує лідерам Украни та Росії Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну.
За його словами, темами розмови з Путіним будуть «припинення кровопролиття» і торгівля.
Після цього він поговорить із Зеленським і різними членами НАТО.
«Сподіваюся, це буде продуктивний день, відбудеться припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, яка ніколи не повинна була статися, закінчиться. Дай Бог нам усім здоровʼя», — додав він.
- Трамп мав розмову із Зеленським і низкою європейських лідерів 16 травня. Тоді вони обговорили зустріч у Стамбулі — того дня українська делегація провела перемовини з росіянами та зустрілася з представниками Туреччини та США.
- З Путіним Трамп востаннє розмовляв 18 березня. Тоді вони обговорили обмін полоненими між Україною та Росією, 30-денне перемирʼя і припинення атак на енергетику.