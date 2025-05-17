FT: Путін відмовився обговорювати план закінчення війни з 22 пунктів, який розробили США, Європа та Україна
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Минулого тижня в четвер, 8 травня, російські високопосадовці сказали спеціальному посланцю Трампа Стіву Віткоффу, що Путін не хоче говорити про мирний план із 22 пунктів, який США створили разом з Україною та європейськими партнерами.
Про це пише Financial Times із посиланням на трьох обізнаних людей.
Джерела FT кажуть, що через таку реакцію Росії Віткофф, який уже чотири рази зустрічався з Путіним, вирішив відкласти нову зустріч з ним. Водночас інша людина з оточення Віткоффа уточнила, що ніякої поїздки цього тижня й не було заплановано.
Наступного дня ці 22 пункти обговорили телефоном представники України та США. Від України участь брали глава Офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони Рустем Умєров. Від США — сам Віткофф, державний секретар Марко Рубіо (він також є радником з нацбезпеки) і спецпредставник Трампа Кіт Келлог.
- NBC News писало, що США, Європа та Україна розробили список умов з 22 пунктів для припинення війни. У документі йдеться, зокрема, і про 30-денне припинення вогню. Водночас, за словами західного посадовця, план враховує вимогу Путіна, щоб США не підтримували вступ України до НАТО.