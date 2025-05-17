FT: Путін відмовився обговорювати план закінчення війни з 22 пунктів, який розробили США, Європа та Україна

Новини

Getty Images / «Бабель»

Минулого тижня в четвер, 8 травня, російські високопосадовці сказали спеціальному посланцю Трампа Стіву Віткоффу, що Путін не хоче говорити про мирний план із 22 пунктів, який США створили разом з Україною та європейськими партнерами.

Про це пише Financial Times із посиланням на трьох обізнаних людей.

Джерела FT кажуть, що через таку реакцію Росії Віткофф, який уже чотири рази зустрічався з Путіним, вирішив відкласти нову зустріч з ним. Водночас інша людина з оточення Віткоффа уточнила, що ніякої поїздки цього тижня й не було заплановано.

Наступного дня ці 22 пункти обговорили телефоном представники України та США. Від України участь брали глава Офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони Рустем Умєров. Від США — сам Віткофф, державний секретар Марко Рубіо (він також є радником з нацбезпеки) і спецпредставник Трампа Кіт Келлог.