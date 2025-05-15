На батьківщині Меланії Трамп викрали її бронзову статую

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У Словенії зникла бронзова статуя, присвячена першій леді США Меланії Трамп — поліція почала розслідування.

Про це пише AFP.

Цю бронзову статую у повний зріст, що зображає першу леді США, встановили неподалік її рідного міста Севніця у 2020 році. Її поставили на пеньку посеред поля після того, як попередню дерев’яну скульптуру підпалили.

За даними поліції та автора бронзової версії — американського концептуального художника Бреда Дауні, статую спиляли по щиколотки й вивезли.

«Про крадіжку повідомили 13 травня, поліція одразу виїхала на місце події та почала розслідування», — повідомила речниця поліції Аленка Дренік Рангус у коментарі AFP.

Дауні розповів, що дізнався про інцидент, коли готував новий проєкт у Німеччині, і зізнався, що «трохи засмутився, що її більше немає».

Художник зазначив, що коли першу статую спалили, це «здалося неправильним», тому він вирішив замінити її бронзовою копією, яку сам назвав «антипамʼятником, антипропагандою».

Першу деревʼяну скульптуру — у синій сукні та на підборах — вирізав бензопилою місцевий майстер Алеш Жупевець зі стовбура дерева.

Бронзову версію встановили в кінці першої каденції Дональда Трампа, коли він балотувався на переобрання. Її закріпили бетоном і металевими стрижнями на приватному полі поблизу Севніці.