Перемовини України й Росії в Туреччині. Що відомо зараз

Новини

У четвер, 15 травня, в турецькому Стамбулі мають відбутися прямі переговори України та Росії. Володимир Зеленський говорив про готовність зустрітися з Путіним, однак той проігнорував це і відправив замість себе представників. Це ставить під сумнів сам факт зустрічі.

Про це повідомляють The Wall Street Journal і Reuters.

Зеленський має прибути до Анкари в четвер для окремої розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Президент США Дональд Трамп теж натякав, що міг би взяти участь у переговорах Києва та Москви. Тепер він каже, що буде там, «якщо це буде доречно», і може прилетіти в пʼятницю, 16 травня.

Російську делегацію очолять помічник Путіна Володимир Мединський і заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін — ті самі люди, яких направляли на переговори у 2022 році. Лідера Кремля, що сам запропонував відновити переговори з Україною, немає в складі делегації.

«Навіщо Путіну їхати, якщо мене там не буде?» — так на це зреагував Дональд Трамп.

Рішення відправити на перемовини в Туреччині молодших чиновників фактично унеможливлює будь-який прорив, розповіли WSJ західні чиновники. Призначивши на чолі делегації Мединського — ексміністра культури, — Путін, на їхню думку, демонструє відмову йти на поступки й переслідує ті самі цілі, що й у 2022 році.

Київ досі публічно не зобов’язався відправити когось на переговори в Стамбул або назвати делегацію. Джерело «Суспільного» повідомляє, що разом із Зеленським у Туреччині 15 травня перебуватимуть очільник МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, заступники керівника ОП Ігор Жовква та Ігор Брусило.

Поки невідомо, чи братимуть саме вони участь у перемовинах із російською делегацією. Однак Андрій Сибіга підтвердив у соцмережах, що прибув в Анкару для участі в переговорах.

Перемовини в Туреччині

Володимир Зеленський 10 травня повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

У ніч на 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й Росії, не згадуючи про 30-денне припинення вогню, що мало запрацювати 12 травня. На це Зеленський відповів, що особисто чекатиме на Путіна в Туреччині, якщо Росія припинить вогонь.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф запропонував свою кандидатуру як посередника в можливих переговорах України й Росії в Туреччині. Reuters із посиланням на джерела писала, що Трамп відправить на зустріч Віткоффа і спецпредставника з питань України Кіта Келлога. Також там буде держсекретар США Марко Рубіо.

Через те, що участь Путіна залишалася під питанням, президент Зеленський взагалі не бачив сенсу їхати до Стамбулу і хотів відмовитися від переговорів, пише The Washington Post. Американські та європейські посадовці переконали його цього не робити.