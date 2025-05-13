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Французького актора Жерара Депардьє визнали винним у сексуальному насильстві, яке він вчинив стосовно двох жінок. Йому призначили 18 місяців умовного увʼязнення.

Про це повідомляє Sky News.

76-річного Депардьє, який знявся більш ніж у 200 фільмах, суд у Парижі визнав винним у домаганнях до потерпілих під час зйомок фільму Les Volets Verts («Зелені віконниці») у 2021 році. Обидві жінки працювали на знімальному майданчику за лаштунками.

За їхніми словами, вони боялися говорити про дії актора в той час і були залякані Депардьє. Жертви заявили, що спершу він висловлювався нецензурно, вульгарно, використовуючи відверто сексуальну лексику щодо них, а потім хапав і мацав їхні тіла без згоди.

Художниця-постановниця Амелі розповіла, що чоловік затис її між своїх ніг, коли вона хотіла пройти повз нього в коридорі, а потім почав чіпати жінку. «Він мене нажахав — виглядав, як божевільний», — сказала вона.

Жерар Депардьє заперечував звинувачення і казав, що «навіть не знає, що таке сексуальне насильство». Його підтримали багато акторів і режисерів, а президент Емманюель Макрон свого часу навіть називав актора «гордістю Франції».

Пізніше цього року чоловік постане перед судом знову — цього разу за звинуваченням у зґвалтуванні акторки Шалот Арну. Дівчина стверджує, що Депардьє, який був другом її батьків, зґвалтував її у своєму маєтку в Парижі.