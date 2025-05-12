США і Китай розкрили деталі нової торгівельної угоди. Що зміниться

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Сполучені Штати й Китай оприлюднили деталі нової торгівельної угоди — вона включає, зокрема, послаблення взаємних тарифів.

Про це йдеться в заяві Білого дому від 12 травня.

Так, Вашингтон на 90 днів призупиняє дію додаткових мит на китайські товари на 24% і залишає базову ставку мита на рівні 10%. Деякі додаткові мита, введені у квітні цього року, повністю скасовують.

Пекін вчиняє дзеркально — теж знижує додаткові мита на американські товари на 24% на 90 днів, зберігаючи решту мит на рівні 10%, і скасовує додаткові тарифи, введені у квітні.

Обидві країни зобовʼязуються вжити заходів до 14 травня. Так хочуть зменшити економічну напругу й дати час для подальших переговорів про довгострокові торговельні угоди.

Виконавши заходи, сторони створять механізм для продовження діалогу щодо економічних і торговельних відносин. Ці обговорення можуть відбуватися почергово в Китаї, США або в третій країні за згодою обох держав, йдеться в документі.

Мита Трампа

На початку квітня американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита у 245%.

Міністерство фінансів КНР заявило 11 квітня, що підвищить тарифи на всі американські товари з 84 до 125%.

Наприкінці квітня The Wall Street Journal писала, що у Вашингтоні розглядають зниження мит на товари з Китаю до 50—65%, щоб зменшити торговельну напругу, яка виникла після введених президентом Трампом мит. Однак це передбачало багаторівневий підхід.