Робітнича партія Курдистану саморозпустилася. Що це означає

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Робітнича партія Курдистану (РПК) оголосила про свій розпад, рішення ухвалили під час 12-го зʼїзду.

Про це повідомляє мовник Rudaw Media Network.

Політсила вирішила припинити збройну боротьбу і діяльність під імʼям РПК загалом. Раніше до цього закликав її лідер Абдулла Оджалан, який відбуває довічний термін у турецькій вʼязниці. Він також звернувся до керівництва Туреччини із закликом «проявити повагу до етнічних меншин, свободи вираження думок і права на демократичну самоорганізацію».

На останньому зʼїзді представники партії згадали її визначних діячів — Алі Хайдара Катана і Ризу Алтуна. Вони були одними із засновників Робітничої партії Курдистану, Алі Хайдар Катан загинув у 2021 році.

«РПК завершила свою історичну місію, подолавши політику заперечення та знищення, і відкрила шлях до політичного розвʼязання курдського питання», — заявили представники політсили.

Робітничу партію Курдистану вважають терористичною організацією в Туреччині, Європейському Союзі та США. З 1984 року організація веде бойові дії з Туреччиною, вимагаючи створення автономії для турецьких курдів. Втім, у березні 2025 року партія оголосила про перемирʼя з Анкарою.