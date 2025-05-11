Угорщина відкладає консультації з Україною про права нацменшин — у Будапешті підтвердили
- Автор:
- Ліза Бровко
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У Міністерстві закордонних справ Угорщини підтвердили, що відкладають консультації з Україною про захист прав національних спільнот, першу з яких планували провести 12 травня. Цьому передувало виявлення угорської шпигунської мережі на Закарпатті і взаємні видворення дипломатів.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Угорщини, парламентський державний секретар Левенте Мадяр.
З ініціативи Угорщини заплановані в Ужгороді українсько-угорські консультації перенесли на невизначений термін. Офіційних пояснень такому рішенню в Будапешті не надали.
«Події останніх днів в угорсько-українських відносинах не дозволяють вести добросовісні, конструктивні переговори з такої важливої та делікатної теми, як права меншин», — зазначив Мадяр.
Те, що українська Служба безпеки викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України, він назвав «превентивною акцією», що нібито ставить під сумнів щирість намірів вирішити відкриті питання. Але додав, що Будапешт готовий до діалогу.
- Наприкінці квітня Київ і Будапешт домовились проводити регулярні консультації, щоб відкрити переговори про вступ України до ЄС. Одне з головних питань — права угорців в Україні. Зараз Угорщина блокує відкриття першого кластера переговорних розділів між ЄС та Україною.
- Зранку 9 травня Служба безпеки України оголосила, що затримала двох агентів шпигунської мережі воєнної розвідки Угорщини. Колишній військовий і колишня військовослужбовиця Сил оборони України, за даними слідства, збирали інформацію про оборону Закарпаття, шукали слабкі місця в наземному і повітряному захисті та досліджував настрої місцевих — зокрема, як вони можуть поводитися, якщо в область увійдуть угорські військові. Підозрюваних уже відправили під арешт.
- Після цього Угорщина вислала двох українських дипломатів — Україна відповіла дзеркально. Згодом в Угорщині затримали ексдипломата з України й звинуватили в шпигунстві. Речник МЗС України Георгій Тихий тоді написав, що «коли закінчуються докази, починається полювання на відьом».
- Угорщина послідовно виступає проти військової допомоги Україні, її членства у ЄС і НАТО, а також за скасування санкцій стосовно Росії. У країні навіть збираються провести національні консультації про те, чи угорці підтримують вступ України до ЄС. Премʼєр-міністр Віктор Орбан публічно закликав громадян голосувати проти. Однак це голосування не матиме впливу на процес приєднання України до блоку.