Папа Лев XIV пояснив вибір свого папського імені. До чого тут ШІ

Новини

EPA

Новий понтифік Лев XIV пояснив, чому обрав саме таке папське ім’я. За його словами, значну роль у цьому рішенні відіграв штучний інтелект.

Про це Папа Римський розповів, звертаючись до Колегії кардиналів, повідомляє The Verge.

Лев XIV вважає, що сучасні технології ставлять перед людством виклики, схожі на виклики індустріальної революції часів служіння Папи Льва XIII. У 1891 році він опублікував енцикліку Rerum Novarum, у якій захистив права працівників, визнав легітимність профспілок і засудив як капіталізм без обмежень, так і соціалізм.

«У наші дні Церква знову пропонує скарбницю свого соціального вчення у відповідь на ще одну індустріальну революцію і на розвиток штучного інтелекту, що ставить нові виклики перед захистом людської гідності, справедливості й праці», — проголосив понтифік.

Як пише The Verge, останніми роками Католицька церква активно цікавилася розвитком ШІ. У січневому документі Ватикан міркує про мовні моделі, їхні обмеження, зв’язок з істиною та етику розробки й використання цієї технології.

Там згадали й попередження Папи Франциска, яке він виголосив роком раніше: про ризик створення «частково або повністю хибних наративів, які сприймаються і поширюються, як правдиві».