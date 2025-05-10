В Угорщині затримали ексдипломата з України — його звинуватили в шпигунстві
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
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Центр боротьби з тероризмом Угорщини 9 травня в центрі Будапешту затримав ексдипломата з України — його звинуватили в шпигунстві. Чоловік нібито загрожував угорському суверенітету.
Про це повідомили і опублікував відео затримання на сторінці уряду Угорщини у Facebook.
Цей чоловік працював як дипломат, але зараз більше не має такого статусу. За даними угорського медіа Telex, він працював дипломатом у посольстві України в Будапешті в 2010-х роках. Дружина чоловіка є співвласницею українського ресторану в Будапешті.
В уряді Угорщини повідомили, що його депортували з країни тієї ж ночі. Telex пише, що зараз він у Києві.
Національне генеральне управління імміграції заборонило йому вʼїжджати і жити в Угорщині.
В Україні вже зреагували на затримання українця. За словами речника МЗС України Георгія Тихого, «коли закінчуються докази, починається полювання на відьом».
«Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії», — написав він.
- Зранку 9 травня Служба безпеки України оголосила, що затримала двох агентів шпигунської мережі воєнної розвідки Угорщини. Колишній військовий і колишня військовослужбовиця Сил оборони України, за даними слідства, збирали інформацію про оборону Закарпаття, шукали слабкі місця в наземному і повітряному захисті та досліджував настрої місцевих — зокрема, як вони можуть поводитися, якщо в область увійдуть угорські військові. Підозрюваних уже відправили під арешт.
- Після цього Угорщина вислала двох українських дипломатів — Україна відповіла дзеркально.
- Угорщина послідовно виступає проти військової допомоги Україні, її членства у ЄС і НАТО, а також за скасування санкцій стосовно Росії. У країні навіть збираються провести національні консультації про те, чи угорці підтримують вступ України до ЄС. Премʼєр-міністр Віктор Орбан публічно закликав громадян голосувати проти. Однак це голосування не матиме впливу на процес приєднання України до блоку.