Axios: Україна готова до прямих перемовин з РФ, якщо та погодиться на 30-денне перемирʼя

Новини

Україна готова до прямих перемовин з РФ, якщо та погодиться на 30-денне перемирʼя. Це Зеленський і європейські лідери сказали Трампу під час сьогоднішнього дзвінка.

Про це пише Axios із посиланням на джерела, які знайомі з деталями телефонної розмови лідерів.

«Трамп, здається, був задоволений тим, що Україна погодилася на припинення вогню та прямі переговори з Росією», — сказало одне із джерел.

Інший співрозмовник видання зазначив, що Трамп радий був почути, що всі вони підтримують його пропозицію.

«Зараз ми чекаємо на кроки Росії», — сказало це джерело Axios.

Водночас президенту США сказали: якщо Путін відмовиться від 30-денного припинення вогню, то європейські країни запровадять нові санкції проти Росії. Про це лідери заявили і під час брифінгу після перемовин «коаліції охочих».

Нова пропозиція щодо 30-денного перемирʼя

Сьогодні, 10 травня, в Києві відбулася зустріч «коаліції охочих» — на ній були президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск, а також новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Деякі лідери доєдналися до неї онлайн.

За результатами розмови, Володимир Зеленський повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. Україна і партнери цього вимагають. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

Президент наголосив, що в разі, якщо Росія не погодиться на повне і безумовне припинення вогню, проти її енергетичного сектора та банківської системи потрібно вводити жорсткіші санкції. Він також додав, що зараз готують 17-й пакет санкцій ЄС, і його погоджують із Британією, Норвегією та США. Це підтвердили й інші присутні іноземні лідери.

Перемовини про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

Президент США Дональд Трамп погрожував запровадити масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною. Проте так цього і не зробив. Але останніми тижнями риторика США щодо Росії почала посилюватись.

Так, Трамп на питання журналістки про поступки РФ у контексті мирної угоди заявив, що Росія повинна буде віддати всю Україну «Росія повинна буде віддати всю Україну. Бо Росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз продовжували воювати за всю Україну. Росії не потрібен лише той шматок, який вона зараз має, — їй потрібна вся Україна», — сказав президент США.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс говорив, що під час мирних переговорів про закінчення війни в Україні Росія вимагає «надто багато».