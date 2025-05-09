Україна висилає двох угорських дипломатів — це відповідь на дії Будапешту

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Reuters

Міністерство закордонних справ України висилає двох угорських дипломатів — це відповідь на дії Угорщини. Посадовці мають залишити країну протягом 48 годин.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Двоє угорських дипломатів мають залишити нашу країну протягом 48 годин. Щойно ми викликали посла Угорщини до МЗС та вручили йому відповідну ноту. Ми діємо у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів», — сказав Сибіга.

9 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його відомство вислало двох українських дипломатів нібито за звинуваченнями в шпигунстві. Це сталося одразу після того, як СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України.

Голова МЗС вважає, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні нібито посилилася «антиугорська пропаганда». Причиною цього називає те, що Будапешт відмовився постачати військову допомогу Україні й натомість «виступає за мир».