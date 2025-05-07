Міжнародна федерація фехтування допустила росіян до змагань
- Автор:
- Ольга Березюк
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Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила росіян і білорусів до участі в командних змаганнях у нейтральному статусі.
Про це йдеться у пресрелізі FIE.
«Нейтральні команди, до складу яких увійдуть спортсмени, яким Виконавчий комітет FIE надав нейтральний статус, матимуть право брати участь у командних змаганнях FIE серед дорослих, починаючи з Чемпіонату Європи серед дорослих 2025 року. Нейтральні команди виступатимуть під прапором FIE», — наголосили в релізі.
Першим змаганням, на яке допустять таких спортсменів, стане Чемпіонат Європи 2025, який пройде в італійському місті Генуя з 14 до 19 червня.
Раніше на міжнародних турнірах росіяни мали право брати участь в особистих змаганнях, також допускали участь російських команд юніорів.
- У лютому джерела шведського телеканалу SVT Sport розповіли, що МОК звернувся до федерацій зимових видів спорту і наполіг на тому, щоб вони дозволили росіянам і білорусам виступати на турнірах у нейтральному статусі. Дві федерації — ковзанярів та альпіністів — такий дозвіл вже дали.
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