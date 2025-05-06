Мерца не обрали новим канцлером Німеччини — у першому турі голосування йому не вистачило голосів. Що далі

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Фрідріх Мерц не набрав необхідної кількості голосів у першому турі голосування в Бундестазі для того, щоб стати новим канцлером Німеччини.



Про це пише The Guardian, Tagesschau та Der Spiegel.



Він набрав 310 голосів, а потрібно 316. Сесію переривають, щоб політики обговорили свої наступні кроки. Його коаліція номінально має 328 голосів у Бундестазі, однак він все одно отримав 310 — на 18 менше, ніж можна було очікувати.



Як зазначають німецькі медіа, це перший подібний прецедент в історії Німеччини. Ще ніколи призначений канцлер не зазнавав невдачі на виборах до Бундестагу після успішних коаліційних переговорів.



Німецькі закони передбачають, що в такому випадку парламент має 14 днів, щоб обрати канцлера в наступних турах. Протягом двотижневого періоду може бути проведено будь-яку кількість раундів голосування з різними кандидатами. Для обрання в другому турі знову потрібна абсолютна більшість голосів усіх депутатів. Якщо й цього не вдається досягти, проводять третій тур, де достатньо простої більшості голосів присутніх депутатів.

Якщо кандидат у третьому турі набирає абсолютну більшість, президент Німеччини зобовʼязаний його призначити. Якщо ж лише відносну — президент може або призначити його, або розпустити Бундестаг і призначити нові вибори.



Перший секретар фракції «Альтернатива для Німеччини» Бернд Бауманн заявив, що другий тур виборів, ймовірно, відбудеться завтра, 7 травня. Він погодив участь партії в голосуванні під час зустрічі з президенткою Бундестагу Юлією Клекнер, пише Der Spiegel.



Водночас The Guardian зазначає, що Мерц може наполягати на повторному голосування вже сьогодні, 6 травня. Усе через його розписаний графік і заплановані візити за кордон найближчими днями.



Frankfurter Allgemeine Zeitung і Bild стверджують, що друге голосування навряд відбудеться сьогодні. Офіційного підтвердження щодо дати наступного голосування немає.