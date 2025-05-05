Bloomberg: Індія запропонувала США нульові мита на сталь та автозапчастини

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Індія запропонувала скасування мит на обмежений обсяг імпорту сталі, автокомпонентів і фармацевтичної продукції зі США в обмін на дзеркальні умови.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, безмитний імпорт стосуватиметься лише певного обсягу товарів. Після перевищення ліміту діятимуть стандартні митні ставки.

Вашингтон також закликав Індію розв’язати питання, пов’язані з Наказами про контроль якості (QCO), які він вважає нетарифним торговельним бар’єром для своїх експортних товарів, зазначили джерела. Ці обов’язкові стандарти якості, які встановлюють вимоги як для місцевих, так і для іноземних виробників перед тим, як їхня продукція з’явиться на індійському ринку, критикують за відсутність прозорості та упередженість.

Індія готова переглянути чинні QCO в таких секторах, як медичне обладнання та хімічна продукція, і запропонувала укласти з США угоду про взаємне визнання, за якою обидві країни погодяться визнавати регуляторні стандарти й практики одна одної.

Наразі незрозуміло, чи стануть ці пропозиції частиною фінальної угоди.

Мита Трампа

Дональд Трамп 2 квітня оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. А в середині квітня Трамп погрожував ввести для Китаю мита у 245%.

З 3 квітня імпорт автомобілів до США обкладається митом 25% на додаток до попереднього збору 2,5%. З травня 150 категорій автозапчастин також мали обкладатися додатковим митом.

Уже 22 квітня США встановили нові мита на імпорт сонячних панелей з чотирьох країн Південно-Східної Азії — для Камбоджі буде встановлено тариф на рівні 3 521%, для виробників з Малайзії — 34,4%, з Вʼєтнаму — 395,9%, з Таїланду — 375,2%.