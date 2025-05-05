Партія Шольца визначилася з кандидатами на посади міністрів нового уряду Німеччини

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Після тривалих дискусій Соціал-демократична партія Німеччини визначилася зі своєю командою, що увійде до складу нового уряду країни.

Про це пише німецьке видання Tagesschau.

Борис Пісторіус — чинний міністр оборони Німеччини — залишиться на посаді. Журналісти зазначають: останні опитування показують, що Пісторіус лишається найпопулярнішим німецьким політиком.

Співголова СДПН Ларс Клінгбайль стане міністром фінансів і віцеканцлером. А президентка попереднього скликання Бундестагу Барбель Бас стане міністеркою праці та соціальних справ.

Міністром навколишнього середовища стане чинний уповноважений у справах Східної Німеччини Карстен Шнайдер, а Міністерство з питань економічного розвитку очолить колишня уповноважена з питань інтеграції Рім Алабалі-Радован. Міністерство юстиції Німеччини перейде до голови Мінʼюсту федеральної землі Рейнланд-Пфальц Штефані Хубіг. А депутатка Верена Хуберц стане міністеркою житлового будівництва, міського розвитку та будівництва.

Так Соціал-демократична партія Німеччини матиме чотирьох жінок і трьох чоловіків на посадах міністрів. Усі жінки молодші за 40 років, а найстарший серед усіх міністрів — Пісторіус, йому 65 років.

За коаліційною угодою «Християнсько-демократичний союз» призначить сім із 17 міністрів, як і Соціал-демократична партія Німеччини. А «Християнсько-соціальний союз» — трьох міністрів.

Наступного дня, 6 травня, парламент голосуватиме за кандидатуру лідера партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріха Мерца. Для обрання потрібна підтримка більшості депутатів — щонайменше 316 голосів.

Після обрання Фрідріх Мерц отримає офіційний документ про призначення від президента Франка-Вальтера Штайнмаєра в замку Бельвю. Потім він у Бундестагу складе присягу. Того ж дня, швидше за все, приведуть до присяги весь склад уряду. Міністрів не обирає Бундестаг — їм також вручає документи президент, і вони присягають у парламенті. Після цього новий уряд офіційно розпочне роботу.