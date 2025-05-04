Очільник ГУР Буданов розповів деталі операції зі знищення двох російських літаків

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Бійці Головного управління розвідки збили два російських винищувачі Су-30 за допомогою інфрачервоних ракет класу «повітря — повітря» AIM-9 Sidewinder, випущених з морських безекіпажних катерів Magura-7. Це вперше в історії.

Про це розповів начальник ГУР Кирило Буданов для The War Zone.

Українські військові знищили російські літаки над Чорним морем. Для атаки використали три безпілотні катери Magura-7, і два з них відкрили вогонь по літаках. Magura-7 — це модифікована для протиповітряної оборони версія катера Magura-5.

Екіпаж першого збитого Су-30, його підібрало у Чорному морі цивільне судно. Тим часом екіпаж другого літака, найімовірніше, загинув.

За словами Буданова, українська розвідка почала встановлювати AIM-9 на морські безпілотники у січні. Україна отримувала ракети AIM-9M зі США й від інших партнерів. Вони точніші й ефективніші за радянські аналоги. Однак для наведення ракети дрон має бути точно спрямований на ціль.