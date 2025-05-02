Вихід гри GTA VI відклали — через це обвалились акції її розробника

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Розробник та видавець відеоігор Rockstar Games переніс вихід Grand Theft Auto VI (GTA VI) на 26 травня 2026 року.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Початково реліз планували на осінь 2025-го. Однак зараз розробники кажуть, що потребують додаткового часу, «щоб випустити гру на тому рівні якості, якого ви очікуєте і заслуговуєте».

Після цієї заяви акції розробника Take-Two Interactive Software Inc, яка є материнською компанією Rockstar Games, впали на премаркеті на понад 9%.

GTA VI — це восьма частина основної серії Grand Theft Auto та загалом 16-та гра серії. Уперше в історії серії одним із головних персонажів буде жінка — Люсія. За сюжетом, вона разом зі своїм партнером утворить кримінальний дует у стилі «Бонні та Клайда». Гравці зможуть перемикатися між цими двома персонажами.

Дія GTA VI відбуватиметься у вигаданому штаті Леоніда, натхненному Флоридою, зокрема у Вайс-Сіті — вигаданій версії Маямі.

Гра буде доступна на PlayStation 5 та Xbox Series X/S. На цей момент версія для ПК не анонсована, але, ймовірно, зʼявиться пізніше, як це було з попередніми іграми серії.