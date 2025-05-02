Ізраїль вдарив поблизу президентського палацу в Дамаску. Кажуть, що хочуть захистити друзську меншину в Сирії

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Ізраїль зранку 2 травня атакував ціль поблизу президентського палацу в столиці Сирії Дамаску. Це відповідь на насильство в Сирії проти друзської меншини країни.



Про це повідомив премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу й міністр оборони країни Ісраель Кац, передає Reuters, Time of Israel.

Ізраїльські військові заявили, що удар було завдано «поруч із районом палацу Ахмеда Хусейна аш-Шараа в Дамаску», не уточнюючи цілі. Сирійська влада не коментувала.

«Це чіткий сигнал сирійському режиму. Ми не дозволимо відправити війська на південь від Дамаска чи створити будь-яку загрозу для громади друзських народів», — заявили прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац.

Останній наголосив, що нинішній лідер Сирії Мухаммад аль Джулані має захистити друзів у передмістях Дамаска від атак джихадистських повстанців і забезпечити, щоб сотні тисяч друзів у Свейді та Джебель-ель-Друзі могли самостійно оборонятися, і не залежати від джихадистських формувань, які надсилають у села.

«Наш обов’язок — захистити друзів у Сирії заради наших братів-друзів в Ізраїлі, їхньої відданості державі та їхнього величезного внеску в безпеку Ізраїлю», — наголосив Кац.

Що передувало

Мухаммад аль Джулані, який раніше командував «Аль-Каїдою» і порвав із нею у 2016 році, не раз заявляв про намір керувати Сирією інклюзивно. Проте останні випадки міжрелігійного насильства, зокрема масове вбивство алавітів у березні, спричинили тривогу серед меншин, які побоюються посилення влади ісламістів.





Цього тижня релігійне протистояння загострилося після сутичок у Джарамані — районі з переважно друзським населенням. Причиною став голосовий запис із образами на адресу пророка Мухаммеда, який, за підозрами сунітських бойовиків, записав представник друзів.

Опозиційна Сирійська обсерваторія з прав людини, що працює за межами країни, повідомила про 21 загиблого за останню добу та загалом 101 смерть за кілька днів. За даними організації, більшість жертв — озброєні чоловіки, які загинули внаслідок перестрілок, однак, за даними організації, сили безпеки Сирії вбили дев’ятеро друзів, що були цивільними. Інших підтверджень цього немає.



У четвер ізраїльські друзи вийшли на акції протесту в Ізраїлі, вимагаючи від уряду гарантувати безпеку сирійських друзів. Учасники заблокували кілька важливих доріг, що спричинило затори та суперечки з водіями, які намагалися проїхати, — про це свідчать відео в мережі.



На кадрах видно, як протестувальники палять шини на перехрестях і вивішують прапори друзів на стовпах. Частина мітингувальників зібралася біля будинку премʼєра Нетаньягу в Кесарії.

За даними Ynet, значна частина протестувальників були друзами-резервістами Армії оборони Ізраїлю, які вважають, що Ізраїль підводить їхню громаду в Сирії. На тлі протестів група солдатів-друзів надіслала листа Нетаньягу, вимагаючи дій Армії оборони Ізраїлю, «щоб зупинити різанину наших братів-друзів через кордон у Сирії — як ви та міністр оборони обіцяли».

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що насильство та риторика проти громади друзів у Сирії є «осудними та неприйнятними», і закликала тимчасову владу притягнути винних до відповідальності.