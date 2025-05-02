Медіа: США передають непридатні до польотів F-16 на запчастини в Україну

Новини

Вашингтон вилучає зі зберігання несправні F-16 і надсилає їх в Україну, щоб держава підтримувала парк винищувачів, кількість яких дедалі збільшується.

Про це повідомляє американське медіа на військову тематику The War Zone.

Цю інформацію TWZ підтвердили представники Військово-повітряних сил США. Раніше в мережі з’явилися світлини частково розібраних F-16, запакованих у плівку: без крил, хвостів, двигунів і носових радарів. Їх вантажили на український чартерний літак Ан-124 у міжнародному аеропорту «Тусон», штат Аризона.

За даними трекерів, Ан-124 прямував до летовища «Жешув-Ясьонка» в Польщі. Цей аеропорт — важливий транзитний хаб для військової допомоги Україні від Заходу, пише медіа.

Винищувачі доставили зі складу списаної техніки — йдеться про 309 групу з технічного обслуговування та відновлення авіації (AMARG), розташовану на авіабазі Девіс-Монтен поблизу Тусону. Через пакування неможливо точно визначити, які саме версії F-16 передали. Проте за деякими ознаками це можуть бути старі варіанти Block 15 Air Defense Fighter (ADF) з арсеналу Національної гвардії США.

Загалом Києву вже пообіцяли близько 85 придатних до польотів F-16. Зокрема, 24 — від Нідерландів, 19 — від Данії, 12 — від Норвегії (та ще 10 — на запчастини), а також 30 — від Бельгії. Частину літаків не направлятимуть безпосередньо в Україну — їх використають для навчання українських пілотів у Європейському центрі підготовки F-16, що в Румунії.

Експлуатація будь-якого сучасного винищувача потребує серйозної логістичної підтримки. Київ стикається з подвійним викликом: швидко впровадити принципово новий західний бойовий літак, що значно відрізняється від радянських аналогів, і водночас обслуговувати його. Тож постачання запчастин зі списаних американських F-16 стане в пригоді, пише TWZ.