Голова Мінфіну США заявив, що Україна «останньої миті» внесла зміни до угоди про надра

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Вашингтон готовий підписати угоду про корисні копалини з Києвом, але Україна «останньої миті вирішила внести зміни».

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

«Ми впевнені, що вони переглянуть це питання, і ми готові підписати сьогодні, якщо вони це зроблять», — сказав посадовець.

Згодом джерело «Суспільного» в Офісі президента розповіло, що Україна не пропонувала правок у проєкт міжурядової угоди про надра.

Співрозмовник додав, що зустріч української та американської делегацій для обговорення відбудеться вже незабаром. Київ готовий підписати основний документ в межах домовленостей, стверджує джерело медіа.

Раніше видання Financial Times писало, що 30 квітня сторони зіткнулися з «несподіваними труднощами» в процесі підписання рамкової угоди про рідкоземельні ресурси.

Анонімні українські посадовці розповіли FT, що Вашингтон наполягає на підписанні Києвом не лише рамкової угоди, але й детального документа про інвестиційний фонд. Україна не може цього зробити, бо домовленості про фонд має ратифікувати парламент.

Що відомо про угоду США та України про надра

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Однак президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацьовувати.

Допрацьовану угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського в Білий дім. Проте тоді Дональд Трамп і президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Документ не підписали. Однак обидві сторони заявили, що перемовини про угоду тривають.

Сполучені Штати тепер пропонують нову угоду про українські копалини, а також нафту і газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість. Financial Times, яка ознайомилася з проєктом угоди, пише, що Вашингтон агресивно розширює свої вимоги. У Києві вважають, що це може підірвати суверенітет України, спрямувати прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США. Однак Київ проситиме змінити угоду, вимагаючи взамін збільшити обсяг американських інвестицій. Президент США Дональд Трамп уже пригрозив Зеленському «великими проблемами», якщо той відмовиться від угоди про надра.