Індія закриває небо для пакистанських авіакомпаній

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Twitter.com / SpaceX

Індія оголосила про закриття свого повітряного простору для всіх зареєстрованих у Пакистані цивільних і військових літаків на тлі ескалації напруженості між країнами.

Про це повідомляє India TV.

Обмеження діятиме з 30 квітня до 23 травня 2025 року. Його запровадили за шість днів після того, як Пакистан закрив своє небо для всіх рейсів, що належать індійським авіакомпаніям.

Новий виток конфлікту двох ядерних держав розпочався після того, як озброєні люди вбили 26 туристів поблизу курортного міста Пахалгам у Кашмірі.

Індія назвала це «терористичним нападом», який мав «транскордонні» звʼязки, звинувативши Пакистан у підтримці інциденту. Ісламабад заперечує причетність до нападу. Відповідальність за напад взяла невідома група бойовиків «Кашмірський опір».

Через вбивство туристів Нью-Делі призупинило важливу угоду про розподіл водних ресурсів з Пакистаном, закрило єдиний наземний прикордонний пункт між країнами, скоротило кількість дипломатичного персоналу і скасувало всі візи, видані громадянам Пакистану. Тоді Пакистан скасував візи, видані громадянам Індії, закрив свій повітряний простір для всіх авіакомпаній, що належать або керуються Індією, і призупинив усі види торгівлі з Індією. Пакистанська влада попередила, що будь-яка індійська спроба зупинити або перенаправити потік води вважатиметься «актом війни».

Зараз Індія і Пакистан перебувають на межі нового збройного конфлікту, що загрожує «непередбачуваними наслідками», кажуть опитані The New York Times експерти. У 2019 році схожий напад уже ставив їх на межу війни, але тоді вони не пішли цим шляхом. Зараз ескалація масштабніша, вважають аналітики.